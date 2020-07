Wie können Privatanleger wissenschaftlich fundiert investieren? Aus einem Universitätsprojekt ist ein Fonds geworden, der die ganze Welt abbildet. Der Fonds punktet mit einer breiten Diversifikation sowie niedrigen Kosten.FondsDISCOUNT.de: Herr Professor Weber, den ARERO Weltfonds zeichnet als gemischter Indexfonds eine hohe Asset Allokation aus, da nicht in Einzeltitel sondern in Indizes investiert wird. Mittlerweile konnte der ARERO Weltfonds (ISIN: LU0360863863) mehr als eine Milliarde Euro an Volumen aufbauen. Herr Professor Weber, Sie haben diese Methode an der Universität Mannheim entwickelt. Was war Ihre Intention dahinter?

Den vollständigen Artikel lesen ...