EUR Credit seitig gab es gestern keine Emissionen. Auch die Emissionspipeline ist bis auf wenige Lichtblicke dünn gesät. Einer dieser Lichtblicke ist Phoenix Pharmahandel. Der High Yield Emittent (BB+/negative) plant eine Subbenchmark Emission mit 5 Jahren Laufzeit und befindet sich bis einschließlich heute auf Roadshow (Investor Calls). Einen Tag länger (bis zum 29. Juli) dauern die Investoren Calls bei Dovalue (BB/BB) an. Diese planen eine EUR 265 Mio. Emission mit 5 Jahren Laufzeit, welche erstmals nach 2 Jahren kündbar sein soll (5NC2). Moody's senkte das Senior unsecured Rating von Rolls-Royce gleich um 2 Notch auf Ba2 (von Baa3) und somit in den High Yield Bereich. Moodys begründet dies mit dem substanziellen Abfluss von Barmitteln in ...

