Im zweiten Quartal fiel ein Verlust von 92 Millionen US-Dollar (79 Mio Euro) an, wie das Unternehmen am Dienstag in Milwaukee mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte es noch einen Gewinn von 196 Millionen Dollar gegeben.Die Erlöse fielen um 47 Prozent auf 865 Millionen Dollar. Die Ergebnisse reflektierten die Belastungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...