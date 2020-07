Sir Robert says: OMV: Die Technische Analyse ist kein Allheilmittel. Liegt man mal falsch, wiegt dies jedoch nicht so schwer, weil Analyse und Strategie auch immer ein Stop-Limit gehört. Triggern bedeutet, wdie ursprüngliche Einschätzung der Lage war falsch. Als Trader setzt man nun entweder auf's Gegenteil, wenn sich's rentiert, also das entsprechende Kursziel weit genug entfernt ist, oder wählt einen anderen Trade. Besonders schöne Beispiele für erfolgreiche Trades der letzten Tage sind die Ausbrüche bei EUR/USD und Gold, aber auch Silber, gar nicht zu reden von Rohöl mit 49,90 -> 21,80 -> 43,50. Die globalen Märkte sind nicht im Fokus hier, also sehen wir uns in Österreich um. Heute sehen wir uns die OMV an, und ...

