Der Engineering-Dienstleister in der Mobilitätsindustrie EDAG wird seine Flächen am Standort Ingolstadt in der Robert-Bosch-Straße erweitern und zu einem ganzheitlichen Engineering-Zentrum ausbauen. Neben dem Angebot in der Fahrzeug- und Produktionsanlagenentwicklung soll in Ingolstadt einer der größten Hubs für Software und Digitalisierung innerhalb der EDAG-Group entstehen. Damit reagiere das Unternehmen auf ein stetig steigende Nachfrage nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...