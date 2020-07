Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Gold Philharmoniker 1/1 -0,45% auf 1712,9, davor 6 Tage im Plus (5,04% Zuwachs von 1638 auf 1720,6), Gold Krugerrand 1/1 -0,45% auf 1708,7, davor 6 Tage im Plus (5,04% Zuwachs von 1634 auf 1716,4), Gold Känguru 1/1 -0,45% auf 1704,6, davor 6 Tage im Plus (5,04% Zuwachs von 1630,1 auf 1712,3), Goldbarren (1000g, philoro) -0,44% auf 53520, davor 6 Tage im Plus (5% Zuwachs von 51199 auf 53759), Goldbarren (250g, philoro) -0,44% auf 13421, davor 6 Tage im Plus (4,98% Zuwachs von 12840 auf 13480), Goldbarren (100g, philoro)-0,44% auf 5408, davor 6 Tage im Plus (4,95% Zuwachs von 5176 auf 5432), Goldbarren (1oz, philoro) -0,44% auf 1701, davor 6 Tage im Plus (4,89% Zuwachs von 1628,9 auf 1708,5), VIG +0,31% auf 19,4, davor 5 Tage im Minus (-4,26% Verlust ...

