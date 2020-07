The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.07.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.07.2020



ISIN Name



CA92864K1075 VOLATUS CAPITAL CORP.

GB00BZBVR613 AVOCET MNG PLC LS-,01

GB00B28YMP66 INFRASTRATA PLC LS -,0001

