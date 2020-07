Eine Branche schafft den Durchbruch.

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Börsen haben sich in den vergangenen Tagen deutlich schwächer präsentiert als zuvor. Die Märkte sind dabei in den zurückliegenden Tagen insgesamt um im Mittel gut 1 % nach unten gerutscht - dies jedoch ist kein nennenswerter Einbruch. Besonders stark jedoch präsentiert sich an den Kurstafeln und in den Stimmungsberichten der Biotechnologie-Sektor.

Es gibt einen Index, den DaxSubsector Biotechnologie, in dem auch Sartorius mit den Stamm- und Vorzugsaktien sowie Morphosys und Evotec vertreten sind, der fast am Allzeithoch kratzt. Leider gibt es keinen ETF und kein Zertifikat, das sich hier kaufen ließe.

Deshalb investieren wir hier weiterhin mit einzelnen Aktien. Gleichzeitig eröffnet sich damit auch die Chance, noch jenseits dieses Index zu suchen.

Der Favorit gewinnt

ISIN: DE0008467416, DE0007203275, US09075V1026, DE0007165631

Den vollständigen Artikel lesen ...