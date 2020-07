Basel (awp) - Der Pharmakonzern Roche hat in seinen Anstrengungen gegen das Coronavirus einen Rücksetzer verbucht. In der Phase-III-Studie mit dem Mittel Actemra/RoActemra (Tocilizumab) wurde das Ziel, den Zustand der Patienten zu verbessern, nicht erreicht. Wie Roche am Mittwoch mitteilte, wurden Patienten mit dem Mittel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...