Der Juli scheint der erste Monat dieses Jahres zu sein, in welchem das Emissionsvolumen am EU Credit Primärmarkt hinter dem Vorjahresvolumen zurückbleibt. Nach vier Emissionen gestern (Prosus: Tap 300 Mio. der ausstehenden 06/2025 Emission, EUR 700 Mio., 8NC3, Ba2/BB/BB+; Faurecia: EUR 500 Mio., 8 Jahre, MS+185 BP, EUR 500 Mio., 12 Jahre, MS+220 BP, Baa3/BBB- und zwei SSA Emissionen (KFW, Baden Württemberg)) stieg das Emissionsvolumen Juli auf knapp EUR 80 Mrd an. Aus unserer Coverage berichtet heute Morgen OMV AG die Q2 2020-Zahlen. Wenig überraschend zeigt sich bei diesen die COVID-19 Thematik. Während der Umsatz Q/Q um -48 % auf EUR 3,1 Mrd. sank, weist OMV mit EUR 145 Mio. (-86 %) ein noch positives CCS operatives Ergebnis vor Sondereffekten aus sowie reduzierte sich der ...

