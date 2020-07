Der "Product Carbon Footprint" (PCF) umfasst sämtliche produktbezogenen angefallenen Treibhausgasemissionen bis das BASF-Produkt das Werkstor verlässt: vom eingekauften Rohstoff bis zum Einsatz von Energie in den Produktionsprozessen. Für einzelne Produkte hat BASF die PCFs bereits seit 2007 berechnet. Mit einer eigens entwickelten digitalen Lösung will der Konzern künftig PCF für die rund 45.000 Verkaufsprodukte zu berechnen. Das Unternehmen will in den nächsten Monaten mit ausgewählten Produkt- und Kundensegmenten starten.

Stellschrauben für die Vermeidung von Treibhausgasemissionen

"Auch für unsere Kunden werden Fragen des Klimaschutzes immer wichtiger. Wir können sie künftig mit verlässlichen Daten unterstützen, damit sie ihre Klimaziele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...