Die Aktie von Nel ASA schien sich von ihren massiven Kursverlusten der vergangenen zwei Wochen zuletzt wieder zu erholen: Seit ihrem Tiefststand am Freitagvormittag bei noch 1,58 Euro, hatten sich die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten am Dienstag bis auf 1,89 Euro verbessert - doch dann kam der erneute Rückschlag. Die Nel-Aktie ging letztlich mit einem Minus von knapp fünf Prozent und einem Kurs von 1,76 Euro aus dem Handel in Stuttgart. Die zurückgekehrte Zuversicht der Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...