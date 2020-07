So dürfte der bereinigte Gewinn je Aktie um 6 bis 7 Prozent steigen, teilte Sanofi am Mittwoch in Paris mit. Bislang hat das Management ein Wachstum von rund 5 Prozent in Aussicht gestellt. Im zweiten Quartal profitierte Sanofi von dem Verkauf des Grossteils seiner Regeneron-Anteile. Unter dem Strich stand daher ein Gewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...