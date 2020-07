Wer keinen Alkohol trinken möchte, muss nicht mehr auf Softdrinks oder Schorlen ausweichen. Im Gegenteil! Bier, Sekt, Wein, Spirituosen und Cocktails - alle stehen mittlerweile auch in alkoholfreier Form zur Verfügung. Die Herstellung dieser besonderen Getränke erfordert jedoch einiges an Geschick, denn der Geschmacksträger Alkohol entfällt. Wer diese Herausforderung gemeistert hat, setzt anschließend ganz bewusst auf ein bestimmtes Verpackungsmaterial: Glas. Alkoholfreies Bier steht schon lange in den Supermarktregalen, und in den letzten Jahren ist auch die Auswahl an "alkoholfreiem Sekt" (rechtlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...