Der Aufsichtsrat von ZF Friedrichshafen hat in seiner heutigen Sitzung Stephan von Schuckmann (46) als neues Mitglied in den Vorstand des Unternehmens berufen. Von Schuckmann, der gegenwärtig die ZF-Division Pkw-Antriebstechnik leitet, folgt zum 1. Januar 2021 auf Michael Hankel (63), der nach 17 Jahren Tätigkeit für das Unternehmen in den Ruhestand geht. Der Aufsichtsrat beschloss auch die Gründung einer neuen Division aus den bisherigen Divisionen Pkw-Antriebstechnik und E-Mobility, um den Kunden elektrifizierte Antriebslösungen aus einer Hand anzubieten. Zukünftig wird ZF keine Komponenten ...

