Das derzeitige Verhalten von NATGAS erinnert umgangssprachlich an das "Malen nach Zahlen". Denn nur so können wir das akribische Abarbeiten der hinterlegten Zielbereiche derzeit beschreiben. In der Analyse vom 22.07. sind wir auf das zyklische Tief und den bevorstehenden Wendetermin (grüne Box) eingegangen. Bereits nach wenigen Stunden hat sich der Impuls auf der Long-Seite entfaltet.Wie kommt so ein fulminanter Bewegungsimpuls überhaupt zustande?Dies ist simpel erklärt, bedarf jedoch einiges an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...