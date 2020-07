Vergleichsweise kurz hatte das Währungspaar Euro (EUR) zum südafrikanischen Rand (ZAR) über wenige Wochen abwärts konsolidiert und ist anschließend aus seiner bullischen Flagge regelkonform ausgebrochen. Nun rückt der übergeordnete Abwärtstrend wieder in den Fokus der Händler.Beim Euro zum südafrikanischen Rand läuft seit den Tiefständen aus Mitte Juni bei 18,5765 ZAR eine klare Bodenbildungsphase, in einem ersten Schritt ging es bis an die Hürde um 19,50 ZAR aufwärts. In den letzten Handelstagen ...

