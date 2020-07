Die Studie mit dem Titel ‚Successfull strategies to enter the German Packaging Machinery market" gibt Tipps, welche Risiken lauern, aber auch welche Chancen die deutsche Lebensmittelindustrie für amerikanische Verpackungsmaschinenhersteller bietet. Durchgeführt hat die Studie Euromonitor International im Auftrag von PMMI. Demnach geht der Trend bei Verpackungsmaschinen in Deutschland in Richtung Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Flexibilität, und der Markt entwickelt sich als Reaktion auf Verbraucher-, Regulierungs- und Nachhaltigkeitsanforderungen ständig weiter, so die Studie. Auf dem deutschen ...

