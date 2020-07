Die Dymax Corporation wurde im Januar 1980 von Andrew G. Bachmann als American Chemical and Engineering Company mit Hauptsitz in Torrington, Connecticut, USA, gegründet. Bachmann wurde stets angetrieben von der Idee, eine Reihe schnell härtender Klebstoffe zu entwickeln, die es den Kunden ermöglichen, ihre Komponenten schnell und kostengünstig zu verbinden. Gleichzeitig sollte der Eintrag von schädlichen Lösungsmitteln in die Umwelt reduziert werden. Eine Inspiration, die auch heute noch hochaktuell ist und die sein Sohn Greg Bachmann als Direktor und Vorsitzender der Dymax Corporation weiterträgt. ...

