Das FOMC ("Federal Open Market Committee") der US-amerikanischen Notenbank Fed lieferte gestern Abend, was weitestgehend erwartet worden war. Eine Art von "Whatever it takes"-Zusage, also die Zusicherung, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um die Corona-Rezession zu bekämpfen, sollten sich die Parameter weiter verschlechtern. Die enge Verknüpfung mit der Entwicklung der Covid-Pandemie wurde durch die Aussage " ...the path forward for the economy is extraordinarily uncertain, and will depend in large part on our success in keeping the virus in check ..." erneut und unzweideutig bekräftigt. Sehr klar und wenig überraschend - "Zentralbanksprech" vom Feinsten. Der Dollar konnte seitdem ein wenig zulegen, gegenüber dem Euro, der derzeit einen ...

