Mit der Veröffentlichung unseres Magazines #34 haben wir parallel die Zone "Coole Jobs bei Börsenotierten" unter https://boerse-social.com/karriere gestartet - hier nun wie bekannt die wöchentliche Auswahl unserer "favourite jobs" bei Börsenotierten in Österreich. StrabagJunior Projekt Manager/Managerin für Betrieb und Erhaltung von StraßeninfrastrukturprojektenWien>> Job auf karriere.at ansehen Telekom AustriaDatabase Expert Oracle (w/m)Wien>> Job auf karriere.at ansehen UniqaHead of Content Desk (m/w/d)Wien>> Job auf karriere.at ansehen VerbundJunior IT-Service Manager (w/m/d)Wien>> Job auf karriere.at ansehen VIGData Management & Processes - Business Analyst / Architect (all genders)Wien>> Job auf karriere.at ...

