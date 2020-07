Auf dem Radar: Marinomed BiotechMarinomed Biotech hatte in den letzten 5 Handelstagen um +91.4% mehr Handelsvolumen als im ytd-Umsatz-Schnitt. Die begleitende Performance der Aktie betrug 5.05%. Am Mittwoch auf neuem Jahreshoch geschlossen (104). Year-to-date ist die Aktie nun um 4 Prozent im Plus. aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 102,00 /105,00 Veränderung zu letztem SK: -0,48% Auf dem Radar: ATXZuletzt 6 Tage im Minus. Der Index hat dabei 5,58 Prozent verloren (Einzeltage: -1; -0,76; -0,44; -1,72; -1,18; -0,61). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 2170,80 /2171,00 Veränderung zu letztem SK: -1,68% Auf dem Radar: Erste GroupZuletzt 6 Tage im Minus. Die Aktie hat dabei 8,26 Prozent verloren (Einzeltage: -2,06; -0,62; -0,47; -2,13; -2,27; -0,99). aktuelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...