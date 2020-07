Was Ökonomen von der positiven Börsenstimmung halten >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Im News-Teil: Verbund-Management zu ... » Ö1-Wirtschaftsmagazin "Saldo" am 31.7.: ... Gründe für stabile Märkte: Was Ökonomen von der positiven Börsenstimmung halten Handeln die Märkte rational oder irrational? Wirtschaftswissenschaftler sehen verschiedene Ursachen dafür, dass die Aktienkurse weniger stark sinken als die Wirtschaftsleistung.

Den vollständigen Artikel lesen ...