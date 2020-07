Nur dank positiver Sondereffekte wie etwa Erlösen aus dem Verkauf des Geschäfts in Westaustralien konnte der Konzern noch einen Quartalsgewinn von 260 Millionen US-Dollar ausweisen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Houston mitteilte. Vor einem Jahr hatte unter dem Strich noch ein Gewinn von rund 1,6 Milliarden Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...