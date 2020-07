In Europa sowie in den USA gibt es heute schwache Aktienmärkte. Der ATX büßt bis am Nachmittag mehr als drei Prozent ein, so auch der DAX, Nasdaq und Dow Jones sind knapp 2 Prozent im Minus. Belastend wirken Konjunkturdaten, aber auch ein Tweet von Donald Trump, in dem er eine Verschiebung der Präsidentschaftswahl fordert. Die Wirtschaftsleistung der USA lag laut Handelsministerium im zweiten Quartal auf das Jahr hochgerechnet 32,9 Prozent unter dem Niveau des Vorquartals. Die ist der stärkste Einbruch innerhalb eines Quartals seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1947. Und: Vorige Woche stellten 1,434 Millionen US-Bürger einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe.

Den vollständigen Artikel lesen ...