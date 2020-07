30.07. 16:23: Tiefe Wirtschaftskrise: Konjunktur in den USA bricht wegen Corona-Krise dramatisch einDie Wirtschaftsleistung in den USA ist im zweiten Quartal wegen der Coronavirus-Pandemie trotz gewaltiger Konjunkturpakete dramatisch eingebrochen. Von April bis einschließlich Juni schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt ...>> Artikel lesen 30.07. 16:18: Gates, Bezos & Musk: Vorher-Nachher-Fotos zeigen, wie ihr Reichtum die Gründer der größten Tech-Unternehmen verändert hatZeit und Erfolg können das Erscheinungsbild eines Menschen deutlich beeinflussen, wie ihr in unserer Bildergalerie sehen werdet.>> Artikel lesen 30.07. 15:58: Nach Rekordeinbruch der US-Wirtschaft: Trump spekuliert bei Twitter über Verschiebung der WahlKurz nach der ...

