Im Zuge des Einbruchs am Gesamtmarkt - der DAX verliert heute nach der Veröffentlichung von BIP-Daten zwischenzeitlich mehr als 500 Punkte - gehen auch die Aktien der Deutschen Bank kräftig in die Knie. Kurz vor Handelsschluss beträgt das Tagesminus beim Kurs von 7,57 Euro rund drei Prozent. Damit erhöht sich der im letzten Monat angehäufte Kursverlust inzwischen auf rund acht Prozent, was Deutsche Bank-Aktien zu einen der schwächsten drei DAX-Werte in diesem Zeitfenster macht. Da halfen..

Den vollständigen Artikel lesen ...