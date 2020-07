Euro/GBP: Keine Chance für den Euro! Die Briten starten richtig durch!

Bedingt durch das punktgenaue Anlaufen an das von mir in der letzten Ausgabe benannte Ziel bei 0.9179 USD (0.62 Retracement) konnte das Währungspaar meine Betrachtung nachvollziehen. Lediglich die prognostizierte dynamische Korrektur musste einer eher schwachen Performance weichen. Dennoch halte ich an meiner bisherigen Sichtweise fest. Dieser folgend bewegt sich das Britische Pfund im Rahmen einer Korrektur und eben nicht am Fuße eines neuen Aufwärtstrends. Ausblick: Aktuell, genauer seit Mitte ...

