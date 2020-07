Die börsenotierte Pierer Mobility AG kauft eine 35%-Beteiligung an der deutschen digitalen Handelsplattform DealerCenter von der Pierer Industrie AG (PIAG) und verwendet dafür eigene Aktien, wie die Gesellschaft mitteilt. In Bezug auf den Kaufpreis sei vereinbart worden, dass PIAG ihre im Zusammenhang mit dem Erwerb der Beteiligung an der DCD GmbH im Jahr 2018 getätigten Investitionen (Kaufpreis und Gesellschafterzuschüsse) in Höhe von insgesamt 1.358.750 Euro ohne zusätzlichem Aufschlag abgegolten werden. Weiters soll das von PIAG an die DealerCenter GmbH gewährte Gesellschafterdarlehen in der Höhe von 150.000 Euro zuzüglich Zinsen von der Gesellschaft eingelöst werden. Es ist beabsichtigt, den Kaufpreis sowie die Einlösung des ...

