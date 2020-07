Der amerikanische Lebensmittelkonzern Kraft Heinz Company (ISIN: US5007541064, NASDAQ: KHC) schüttet weiterhin eine vierteljährliche Dividende von 40 US-Cents an seine Aktionäre aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die nächste Zahlung erfolgt am 25. September 2020 (Record day ist der 28. August 2020). Auf das Jahr hochgerechnet zahlt Kraft Heinz 1,60 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 34,39 US-Dollar (Stand: 30. ...

