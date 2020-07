Úm die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) ist es etwas still geworden - Sorgen wegen Corona bei einigen Beteiligungen, Abschluss des Verkaufs der Office Depot Skandinavien Aktivitäten und Anfang Juli ein Exit bei MEZ - scheint Schwung gegeben zu haben:Nach dem Exit bei spanischer Tochter von Office Depot im Bereich "contract" , wird jetzt auch "Direct" verkauft - voll im Plan bei Office... Die Abgabe des Geschäftsbereichs Direct mit seinen 24.000 Kunden in Spanien beendet den gesamten Marktauftritt Office Depots vor Ort. Der Verkauf der Geschäftseinheit Direct in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...