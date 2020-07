Gazprom Aktie: Das Wertpapier musste in den letzten Wochen weiter abgeben. So ist nun nicht mehr viel Luft zwischen dem steigenden, langfristigen Trend und dem aktuellen Kurs. Die Lage der Trendindikatoren ist stark bärisch. Allerdings kommen die Oszillatoren Rsi und Stochastik in die überverkaufte Zone. Idealerweise schaffen es die Bullen den Aktienkurs oberhalb der 4,00 Euro Marke zu halten, sodass eine kleine Bodenbildung mit anschließendem Anstieg in Richtung der 5,45 Euro möglich wird. Unterhalb ...

