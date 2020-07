Der europäische Credit Primärmarkt verblieb auch gestern weiterhin in einer kleinen Verschnaufpause. So wurden am gestrigen Tag EUR 1,72 Mrd. an Emissionen gepreist, wobei diese zur Gänze von Agency-Emittenten an den Primärmarkt gebracht wurden. Damit steht das Wochenvolumen bei 8,76 Mrd. und der Juli 2020 brachte in Summe EUR 83,85 Mrd. und somit EUR 10 Mrd. weniger Emissionsvolumen im Vergleich zum Vorjahresmonat. In der Deal-Pipeline befindet sich noch DoValue SpA die eine Senior Secured Emission mit einem Volumen von EUR 265 Mio. plant (5NC2, IPT 5,25 % Rendite). Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) publizierte ihr Quartalsupdate zu ihrem Risk Dashboard für den europäischen Bankensektor. Die durchschnittliche harte Kernkapitalquote (EU27) reduzierte sich im Q1 20 demnach im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...