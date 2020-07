Die beiden Recycler Remondis und Morssinkhof Plastics gründen das Gemeinschaftsunternehmen More PET GmbH. Ziel ist es, die Stoffkreisläufe von PET-Flaschen zu lebensmitteltauglichem PET-Rezyklat für Getränkeflaschen zu schließen, berichten die beiden Firmen. Beide Familienunternehmen investieren derzeit in Deutschland in PET-Aufbereitungskapazitäten. In Zeitz nimmt Remondis noch in diesem Monat eine ...

