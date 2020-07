Die Entwicklung setzt sich zunehmend auch in der traditionell zurückhaltenden Chemiebranche durch: Immer mehr Geräte, Maschinen und Anlagen werden über das Internet of Things (IoT) vernetzt, Daten ausgelesen und analysiert. Industriedienstleister, die früher die Wartung und Instandsetzung solcher Anlagenteile übernahmen, stehen heute immer mehr in Konkurrenz zu den Maschinenherstellern. Denn intelligente Sensorik ermöglicht es diesen, zustandsbezogene Informationen über ihre Produkte zu erhalten und somit vor Betreibern und Dienstleistern zu erkennen, ob eine Komponente ausfällt oder nicht. Was läge da näher, als auch die entsprechende Instandhaltungsdienstleistung anzubieten. "Industriedienstleister können hier gegensteuern, indem sie innovative Servicemodelle entwickeln", meint Holger Mengel, Projektleiter Digitale Transformation bei Yncoris. Er hat sich intensiv mit der Digitalisierungsstrategie und innovativen Technologien beschäftigt. "Wir möchten unseren digitalen Reifegrad erhöhen, um neue digitale Angebote zu entwickeln, die unsere Kunden begeistern und weiterbringen. Gleichzeitig sollen sie uns ermöglichen, Effizienzsteigerungspotenziale zu nutzen."

Daten über große Distanzen übermitteln

Der Industriedienstleister bietet Kunden unter anderem im Chemiepark Knapsack das Umfeld für eine zukunftssichere Produktion. Hier läuft eine erste Lösung auf Basis von Lorawan bereits seit einigen Monaten im Testbetrieb - und liefert belastbare Werte. Lorawan steht für Long Range Wide Area Network und ist ein Funkstandard, mit dem drahtlose, batteriebetriebene Sensoren innerhalb eines Netzwerks über große Distanzen hinweg Daten übermitteln. Das Netzwerk nutzt dabei lizenzfreie und kostenlose Frequenzen. Bei kleinen Datenmengen und seltenen Übertragungen sind Batterielaufzeiten von bis zu zehn Jahren möglich. Wer mehrmals täglich sendet, muss allerdings mit geringeren Laufzeiten rechnen.

Im Chemiepark Knapsack erheben die Sensoren derzeit automatisch einmal täglich die Daten von rund 15 Wasserzählern und leiten sie sicher verschlüsselt an eine Industrial IoT-Plattform (IIoT) weiter. ...

