Sommerliche Zurückhaltung und wieder steigende Corona-Fallzahlen dämpfen die Risikofreude am Bond-Markt. Im Handel mit Unternehmensanleihen bewegen FCR Immobilien, Preos Real Estate, Otto und UBM Development die Anlegergemüter. Im ersten Halbjahr gab es so viele Neuemissionen wie nie.31. Juli 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Schlechter als erwartete Wirtschaftsdaten in Europa und den USA gepaart mit weltweit tendenziell steigenden Corona-Infektionszahlen verdirbt so manchem Anleger derzeit scheinbar ...

