Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag die Talfahrt vom Vortag fortgesetzt. Zwar setzte der Leitindex SMI am Vormittag zu einer Erholung an, am Nachmittag sank er aber mit schwächelnden US-Börsen erneut ins Minus und sackte dabei kurzzeitig sogar unter die Marke von 10'000 Punkten. An den Märkten sei die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...