The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.07.2020
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2020
ISIN Name
CA37955Q1090 GLOB.DAILY FANT.SP.
CA3812381042 GOLDEN VALLEY MINES LTD
CA5778385016 MAYA GOLD + SILVER INC.
DE000A2N5XA8 HANETF-EM.EMI+E.EO ACC.DZ
DE000A2N5XC4 HANETF-HAN-GI.CL.T.ACC.DZ
DE000A2N5XE0 HANETF-H-G.TEMEEQWE ADZ
DE000A2PD3R9 KMEFIC FTSE KUW.EQU. DEC
DE000A2PE7K4 HANETF-H-G IND.H.I. ACC
DE000A2PPQ08 HANETF-MED.CAN.WELL.ACCDZ
LU1102842090 ATENTO SA
LU1215455947 UBS-ETF-F.M.EMU TSY EOAD
US0044682039 ACHIEVE LIFE SCIE. DL-001
US44183U1007 HOUSTON AMERN ENE.DL-,001
US88104R2094 TERRAFORM POWER A NEW
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2020
ISIN Name
CA37955Q1090 GLOB.DAILY FANT.SP.
CA3812381042 GOLDEN VALLEY MINES LTD
CA5778385016 MAYA GOLD + SILVER INC.
DE000A2N5XA8 HANETF-EM.EMI+E.EO ACC.DZ
DE000A2N5XC4 HANETF-HAN-GI.CL.T.ACC.DZ
DE000A2N5XE0 HANETF-H-G.TEMEEQWE ADZ
DE000A2PD3R9 KMEFIC FTSE KUW.EQU. DEC
DE000A2PE7K4 HANETF-H-G IND.H.I. ACC
DE000A2PPQ08 HANETF-MED.CAN.WELL.ACCDZ
LU1102842090 ATENTO SA
LU1215455947 UBS-ETF-F.M.EMU TSY EOAD
US0044682039 ACHIEVE LIFE SCIE. DL-001
US44183U1007 HOUSTON AMERN ENE.DL-,001
US88104R2094 TERRAFORM POWER A NEW
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