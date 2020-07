The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2020ISIN NameCA37955Q1090 GLOB.DAILY FANT.SP.CA3812381042 GOLDEN VALLEY MINES LTDCA5778385016 MAYA GOLD + SILVER INC.DE000A2N5XA8 HANETF-EM.EMI+E.EO ACC.DZDE000A2N5XC4 HANETF-HAN-GI.CL.T.ACC.DZDE000A2N5XE0 HANETF-H-G.TEMEEQWE ADZDE000A2PD3R9 KMEFIC FTSE KUW.EQU. DECDE000A2PE7K4 HANETF-H-G IND.H.I. ACCDE000A2PPQ08 HANETF-MED.CAN.WELL.ACCDZLU1102842090 ATENTO SALU1215455947 UBS-ETF-F.M.EMU TSY EOADUS0044682039 ACHIEVE LIFE SCIE. DL-001US44183U1007 HOUSTON AMERN ENE.DL-,001US88104R2094 TERRAFORM POWER A NEW