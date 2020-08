Katastrophale Zahlen zur BIP-Entwicklung im zweiten Quartal in Deutschland, Frankreich und den USA, die Sorgen vor einer zweiten Corona-Welle sowie Gewinnmitnahmen bei US-Technologiewerten sorgen auch bei beim deutschen Technologieindex TecDAX auf Wochensicht für einen Verlust von 43 Punkten bzw. 1,4 Prozent auf 3.005 Punkte. Von den 30 TecDAX-Werten schaffen es auf Wochensicht 12 Aktien ins Plus. Am stärksten legen die Anteilsscheine von Wirecard, Eckart & Ziegler und der CompuGroup M..

Den vollständigen Artikel lesen ...