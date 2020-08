So erfreulich sich der Beginn des Julis für die Bullen bei der Paion-Aktie darstellte, so ernüchternd ist die Lage einen Monat später. Der hochdynamische Anstieg, der den Paion-Kurs bis zum 3. Juli auf ein neues Jahreshoch bei 3,41 Euro ansteigen ließ, wurde anschließend gnadenlos abverkauft.Zunächst stoppte der 50-Tagedurchschnitt den Abverkauf. Doch auch diese Entlastung bestand nur für einige Tage. In der letzten Woche fiel die Aktie erneut auf den EMA50 zurück und durchbrach diesen. Der kleine ...

