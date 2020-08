Aktien: Apple verschiebt iPhone-Einführung - Aktie dennoch auf Rekord

Anzeige / Werbung Bereits im Frühjahr steht eine Verschiebung der Markteinführung neuer iPhone-Modelle im Raum. Es sind Spekulationen, die nun Gewissheit geworden sind: Statt wie sonst üblich im September sollen die neuen Smartphones "einige Wochen" später erscheinen und zu kaufen sein. Nichtsdestotrotz laufen die Geschäfte des US-Konzerns auch in der Corona-Krise blendend. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Apple zufolge kletterte der Umsatz im zurückliegenden zweiten Quartal um rund elf Prozent auf 59,69 Milliarden Dollar. Er lag damit deutlich über den durchschnittlichen Analystenschätzungen von 52,25 Milliarden Dollar. Den Gewinn je Aktie bezifferte Apple demnach mit 2,58 Dollar. Marktexperten waren von lediglich 2,04 Dollar je Anteilsschein ausgegangen. Die neuen iPhone-Modelle, erstmals auch den superschnellen 5G-Datenfunk unterstützen sollen, werden vor allem die Geschäfte im Schlussquartal 2020 ankurbeln. Die Verschiebung der Markteinführung hatte sich abgezeichnet, da es aufgrund der Coronavirus-Pandemie in der chinesischen Fertigung zu wochenlangen Arbeitsunterbrechungen gekommen war. Bislang hatte Apple all seine neuen Smartphones immer im September präsentiert - nur 2017 war das damalige Topmodell X erst im November erschienen. Apple-Aktie auf Rekordhoch Die Aktie von Apple springt nach dennoch nach oben und erreicht ein neues Rekordhoch bei rund 425 Dollar. Der Titel steigt mit einem Gap (s. Ellipse) auch wieder über die jüngste, steile Aufwärtstrendlinie, die zuvor nach unten durchbrochen war. Da auch der MACD (Momentum) nach oben zieht, ist mit einer weiteren positiven Dynamik zu rechnen. Die nächste Unterstützung liegt knapp über der 400-Dollarmarke. Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )