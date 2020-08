Tobias Uhlmann, Aufsichtsratsvorsitzender der Uhlmann Group, benennt für den Erfolg zwei Faktoren: "Die positive Entwicklung gründet zum einen auf der Innovationskraft der einzelnen Unternehmen, zum anderen auf der übergreifend gelebten Kultur und den Werten, die uns kennzeichnen - wie Offenheit und Verlässlichkeit."

Während des Geschäftsjahrs 2019/2020, das am 31.03.2020 endete, steigerte die Uhlmann Group ihren Umsatz von 428 Mio. Euro auf 434 Mio. Euro. "Angesichts der ersten Auswirkungen der Corona-Pandemie im Februar und März 2020 sind wir zufrieden mit dem Ergebnis. Alle Group Companies - Uhlmann, Koch, Cremer, Wonder, Axito - haben sich im vergangenen Wirtschaftsjahr positiv entwickelt", erklärt Prof. Dr.-Ing. Matthias Niemeyer, Chief Business Development Officer der Uhlmann Group, der derzeit die Aufgaben des Anfang Juli verstorbenen CEO Norbert Gruber in der Holding ...

