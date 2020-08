Mit vorsichtigem Optimismus gehen die meisten Marktteilnehmer in die neue Handelswoche. Das zeigen die Stimmungs-Analysen des AktienSensor Deutschland, die rund um die Uhr und in Echtzeit erhoben werden. In der vorbörslichen Indikation notiert unterdessen der AktienSensor-Musterdepotwert Siemens Healthineers deutlich im Plus, nachdem das Unternehmen am gestrigen Sonntag einen milliardenschweren Zukauf bekannt gegeben hat.

Die Aktie von Siemens Healthineers steht am frühen Montagmorgen im Fokus der Anleger: Der Medizintechnik-Konzerns hat gestern mitgeteilt, für rund 14 Milliarden Euro den US-Konzern Varian zu übernehmen. Eine mögliche Folge der für die Finanzierung des Deals geplanten Kapitalerhöhung - die Siemens-Tochter könnte damit ein heisser Kandidat für einen Aufstieg in den Dax werden. Die Aussicht darauf beflügelt den Kurs der Aktie, gegen 8.15 Uhr notierte der Titel bereits knapp +4 Prozent über dem Schlusskurs von Freitag. Siemens Healthineers befindet sich seit Anfang Juli 2020 auch im Musterdepot des AktienSensor Deutschland und liegt seit Aufnahme zu 42 Euro nun gut +7,5 Prozent im Buchgewinn.

Der Blick auf das Stimmungsbarometer des AktienSensor Deutschland zeigt am frühen Montagmorgen einen verhaltenen Optimismus unter den meisten Anlegern. So lag das kurzfristige Sentiment für den Dax mit bis zu +42 Punkten gut in der grünen Zone (Maximalwert: +100 Punkte). Für den MDax wurden bis zu +87 Punkte und für den TecDax bis zu +23 Punkte gemessen. Dagegen lag das kurzfristige Sentiment für den EuroStoxx 50 mit bis zu -88 Punkten (Maximalwert: -100 Punkte) klar in der negativen Zone; ebenso wie für den Dow Jones Industrial, hier wurden bis zu -63 Punkte registriert.

ISIN: EU0009658145, DE0008469008, DE0008467416, US2605661048, DE0007203275, DE000SHL1006

Den vollständigen Artikel lesen ...