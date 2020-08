Nach dem jüngsten Rückschlag gehen die Anleger am deutschen Aktienmarkt angesichts positiver Signale aus der Wirtschaft Chinas etwas zuversichtlicher in die neue Woche. Vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX +0,62% etwa 0,5 Prozent im Plus gesehen bei 12.374 Punkten.Im Tagesverlauf könnten dann noch Stimmungsdaten aus der europäischen und der US-Industrie Impulse liefern. In der vergangenen Woche hatte ...

