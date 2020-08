Nach einem Emissionsrekordhalbjahr 2020 zeigt sich der Start in die zweite Jahreshälfte etwas verhaltener. So wurden am europäischen Primärmarkt im Juli EUR 84 Mrd. begeben und damit um rund 9 % weniger als im Vorjahresmonat. Mit nur einem Augustmonat in den letzten sechs Jahren, in dem mehr als EUR 50 Mrd. begeben wurden, dürfte auch der August 2020, vor allem in den ersten zwei Wochen, überschaubar bleiben. Am Freitag wurde mit DoValue SpA (EUR 265 Mio.; 5NC2; 5,25 % Rendite; BB/BB) nur eine EUR Anleihenemission verzeichnet. Sekundärmarktseitig zeigen die Risikoprämien der von uns verfolgten EUR Credit Benchmarkindizesfür Juli insgesamt weitere Spreadeinengungen, während im vergangenen Wochenverlauf höhere Spreadstände zu ...

