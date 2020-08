Erneute Abschläge verzeichnete am Freitag der heimische Markt, für den ATX ging es um weitere 1,1% nach unten, nach weitgehend freundlichem Verlauf drehte das heimische Börsenbarometer am späteren Nachmittag ins Minus. Unter den Einzelwerten rückte Andritz nach der Zahlenvorlage in den Fokus, Der Anlagenbauer hatte im ersten Halbjahr deutlich weniger neue Aufträge verzeichnet, Umsatz und Ergebnis konnten hingegen etwas gesteigert werden, der Titel büßte deutliche 7,7% ein. Einen massiven Einbruch des Nettogewinns im ersten Halbjahr 2020 hat am Freitag die Erste Group gemeldet, hauptsächlich lag das an höheren Wertberichtigungen und Kreditvorsorgen, die Aktie schloss 4,4% tiefer. Besser lief es für einen Konkurrenten, die Bawag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...