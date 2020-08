Der weltweit zweitgrößte Bierbrauer Heineken (ISIN: NL0000009165) gab am Montag seine Halbjahreszahlen zum 30. Juni 2020 bekannt. Mitte Juli hatte Heineken bereits vorläufige Zahlen gemeldet. Heineken wird keine Zwischendividende an die Aktionäre ausschütten. Heineken zahlte seine Dividende zuletzt in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Für das letzte Geschäftsjahr lag die Gesamtdividende noch bei 1,68 Euro (0,64 Euro Zwischendividende ...

