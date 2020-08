Seit dem Pariser Klimaabkommen und der Verabschiedung der nachhaltigen Entwicklungsziele in 2015 hat Nachhaltigkeit eine wahre Renaissance erfahren. Es vergeht kein Tag, an dem nicht darüber gesprochen wird. Liechtenstein und seine Banken nehmen für sich in Anspruch, nachhaltig zu denken und zu handeln - und zwar nicht erst seit heute oder gestern, sondern schon seit langem. Eindrücklichster Beweis von Liechtensteins Nachhaltigkeit über Generationen hinweg ist sicherlich das 300-jährige Bestehen, welches das Land erst gerade letztes Jahr feiern durfte. Seit 2013 tragen alle elf Gemeinden des Landes das Label "Energiestadt". Das Fürstentum ist damit das einzige Land der Welt, das sich "Energieland" nennen darf. Zahlreiche ...

