Nach der Verschiebung des ECMA-Kongresses 2020 haben Pro Carton und der ECMA-Verband nun das Konzept für ihr erstes gemeinsames virtuelles Event vorgestellt: das "Carton Event 2020 mit Preisverleihung". Das Event wird am 7. Oktober 2020 ab 15:00 Uhr MEZ per Live-Stream direkt aus dem Preisverleihungszentrum in Wien übertragen, und alle sind herzlich dazu eingeladen, mit dabei zu sein. Bei diesem ganz besonderen virtuellen Event werden die Auszeichnungen der Karton- und Faltschachtelindustrie des Jahres 2020 angemessen gefeiert, darunter die European Carton Excellence Awards, der Pro Carton Young ...

Den vollständigen Artikel lesen ...