Sjacco van de Sande wird ait-deutschland am 1. September 2020 als Geschäftsführer beitreten. Der gebürtige Niederländer bringt über 20 Jahre Erfahrung in der SHK-Branche mit. Zuvor war er für renommierte SHK-Unternehmen in der ganzen Welt, als CCO der Ideal Stelrad Group und der Vasco Group und außerdem als Managing Director of Sales & Marketing von ACV NV und CEO der Triangle Tube Organisation in den USA, tätig. In seiner letzten Position als CEO leitete er alle Aktivitäten der Deinzer + Weyland GmbH in Deutschland.

Mit der Ernennung von Sjacco van de Sande und dem bisherigen Leiter Produktion, Logistik und Einkauf, Volker Einhäuser, soll die Struktur des Führungsteams von ait gestärkt werden. Das Unternehmen stellt sich in Zukunft mit drei Geschäftsführern auf, die ...

